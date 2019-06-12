İletişimsizliği anlatan heykel dereceye girdi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde Arş. Gör. Ferit Yazıcı "İmkansız İletişim" çalışmasıyla sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat'ın düzenlediği "Heykelde Yeni Keşifler" yarışmasında dereceye girdi.

Kemer Country Club ev sahipliğinde bu yıl ilki yapılan "Heykelde Yeni Keşifler" yarışmasında Türkiye'nin dört bir yanındaki sanatçılardan ve heykel bölümü öğrencilerinden gelen 200'e yakın eser arasından Arş. Gör. Ferit Yazıcı'nın "İmkansız İletişim" çalışması dereceye giren 10 eser arasında yer aldı.

Günümüz insanının iletişim çağında yaşıyor olmasına rağmen iletişim kuramayan bir varlığa dönüştüğünü ve "İmkansız İletişim" çalışmasıyla bu iletişimsizliği anlatmaya çalıştığını ifade eden Yazıcı, çalışmasının dereceye girmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Heykel sanatındaki yeni arayışlara kapı açmak, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamak, aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren 10 eser, Kemer Country Club'ta küratöryel bir düzenlemeyle 17 Haziran'dan itibaren "Heykelde Yeni Keşifler" sergisi kapsamında sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Kaynak: İHA