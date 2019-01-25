Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu-Çankırı sınırı arasında bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli giriş ve çıkışlarında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Tünelin giriş ve çıkış ağızlarında bulunan bölgelerde kar yağışı yerde tutmaya başladı.

26 Aralık 2016 tarihinde hizmete açılan ve İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde yapılan, biri 5 bin 370, diğeri ise 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelin giriş ve çıkışlarında kar yağışı etkili oluyor.

Kış aylarında sık sık ulaşımda aksamaların yaşandığı bin 875 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı'nda ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tünel için 2012'de ilk kazma vurulmuştu. 5 bin 488 metre uzunluğundaki tünel ile 16 kilometre uzunluğa sahip Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu kısalarak 11 kilometreye indi.

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı özellikle tünele yakın olan bölgelerde yoğun şekilde yağmaya devam ediyor. Tünelin giriş ve çıkış bölgelerinde etkili olan kar yağışının sürücülere zarar vermemesi için karayolları çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA