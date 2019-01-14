Ilgaz ve Küre Dağlarında ekiplerin zorlu kar mücadelesi devam ediyor

Geçtiğimiz haftalarda ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışının etkilediği yerlerden birisi de Kastamonu'da bulunan Ilgaz ve Küre Dağları. Kastamonu'ya bağlı İhsangazi, Bozkurt ilçe yollarında kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı ekipler karla kaplı yolları açmak için gece gündüz demeden mücadelelerine devam ediyor. Greyder, kar püskürtme ve kepçe operatörlerinin çekmiş olduğu görüntülerde kar kalınlığı bazı yerlerde 1 metrenin üzerinde çıkıyor.

Ilgaz ve Küre Dağlarında kar kalınlığı bir metreyi aştı

Kış mevsiminin bölge genelinde kendisini hissettirmesiyle birlikte birçok yerleşim yerine giden yollarda kar kalınlığı 1 metreyi aşıyor. Kastamonu'nun yüksek kesimleri olan İhsangazi ve Bozkurt ilçelerinin yollarında kar kalınlığı yer yer bir metreyi aşıyor. Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı ekipler ise gece, gündüz demeden karla kaplı olan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor. İl Özel İdaresi şoförlerinin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kar kalınlığı yer yer bir metreyi geçiyor.

Kaynak: İHA