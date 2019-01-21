Ilgaz’a yoğun ilgi

Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi ziyaretçilerine kapılarını açarak kış sporunu sevenleri ağırlamaya devam ediyor.

Ilgaz Yıldıztepe Kış Sporları Merkezi günlük ortalama 4 bin kişi ağırlıyor. Tesis hakkında açıklamada bulunan Tesis Koordinatörü Ahmet Tüter, "Yıldıztepe Doğa ve Kış Sporları Merkezi Ankara'ya 200 km, İstanbul'a 450 km mesafede Çankırı ili sınırları içinde bulunmaktadır. Kayak merkezimizde 1 telesiyej 1 tanede teleski tesisimiz bulunmaktadır. Bunlara bağlı olarak 1 tane 700 metre amatör kayakçılar için antrenman pisti bulunmakta. Telesiyej tesisinde ise 2 bin 500 metre uzunluğundan siyah ve kırmızı bölgelerden oluşan bir pistimiz ve 4 bin 500 metre uzunluğunda amatör kayakçılara hitap eden bir pistimiz bulunmaktadır. Kayak merkezimiz son yıllarda oldukça ziyaretçi talebine uğramakta. Bugün yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Her geçen gün ziyaretçi sayımız artmakta. Kayak merkezimizin ulaşma imkanı oldukça kolaydır diğer kayak merkezlerine göre tırmanma olmadan düz bir şekilde tamamen asfalt bir yolla kayak merkezine ulaşılabilmekte" dedi.

Tüter, "2018- 2019 döneminde yeni bir kafeterya yaptık. Halkımıza hem kaliteli hemde diğer kar merkezlerine nazaran biraz daha stabil şehir merkezi fiyatlarını tutmaya ve her kesimdeki insanlara hizmet vermeyi öncelik edindik. Bu da hakikaten çok güzel bir sonuç verdi bu sebepten dolayı ziyaretçi sayımız oldukça artmakta. Çankırı çevresindeki diğer illerimizden ziyaretçilerin çok rahatlıkla ulaşabileceği bir kayak merkezimiz var tüm vatandaşları kayak merkezimize bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kayak Eğitmeni Recep Efe ise "Yıldıztepe Kayak Merkezi Çankırı'nın güzide kayak merkezlerinden birisi. Kristal kar mevcut. Bu olay sadece Sarıkamış'ta ve burada var. Eşsiz doğasıyla kayak yapmak isteyenlerin tercihlerini burayı yapabilirler. Ilgaz dillere destan olmuş bir dağımızdır. Yine 4 bin 500 metre yeşil pist ve 2 bin 500 metre uzunluğunda siyah pistimiz bulunmakta yine Türkiye'deki sayısı pistlerimiz mevcut burada. Kayak yapmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ilgaz Yıldıztepe'ye Ankara'dan gelen Utku Aksoy ise "Yaklaşık 4 yıldır Ankara'dan buraya geliyoruz. Daha önceden atıl bir durumdaydı ama şuan yeni tesisleşme olmuş yenilenmiş bayağı güzelleşmiş. Burada arkadaşımla birlikte snowboard yapıyoruz. Bunun içinde pistleri uygun. Burada 2 pist var birisi acemiler için diğeri de profesyoneller için. Burada insan sayısı biraz az biraz rağbet görmesi gerekiyor bence. Gelişmeye de açık bir yer. Herkesi bekleriz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA