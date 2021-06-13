İlgi odağı haline gelmişti! Google'ın 'dünyanın en saçma binası' olarak gösterdiği Kahramanmaraş'taki bina yıkılıyor!

1994 yılında, Kahramanmaraş'ın merkezi konumuna yapılan Özel İdare İş Merkezi binası, Google tarafından 'dünyanın en saçma binası' unvanını almıştı.

Sarı, mavi, kırmızı renkleri ve mimari yapısıyla kısa sürede kentin simgesi haline gelen bina, birçok noktadan da rahatlıkla görülebiliyor.

Bina, ününü ülke sınırlarını aşarak arama motoru Google'da 'dünyanın en saçma binası' yazıldığında görsellerde yapılan aramada ilk sıralarda çıkıyor.

İş yerlerinin dışında Onikişubat Kaymakamlığı'nın da yer aldığı binaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı 'Şehir Meydanı' projesi kapsamında yıkım kararı alındı.

Yapıya ilk kazmanın ise Kurban Bayramı'nda vurulacağı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARE BİNASI HAKKINDA

Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası, halkın benimsediği adla Sarı Bina, alternatif adlandırmasıyla Özel İdare İş Merkezi ya da popüler olmasını sağlayan Türkçe ve İngilizce Google aramalarındaki yaygınlığıyla Dünyanın en saçma binası, Kahramanmaraş'ta Trabzon Bulvarı üzerinde 1994'te inşa edilen kamu binasıdır.

Sarı, mavi ve kırmızı renklere sahip olan binanın büyük bir kısmı tasarımı gereği boşken, boş olan kısım sadece kırmızı çelik kolonlardan oluşmaktadır. 2 bin 110 metrekarelik alana kurulu bina 19 kat ve 92 bölümden oluşmaktadır. İçinde Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlığı ile birkaç dükkan bulunmaktadır. Zaman zaman yıkılacağı haberleri ile gündeme gelmektedir ancak yıkım maliyeti nedeniyle bu girişimler gerçekleşmemiştir.

Valilikten belediye mülkiyetine geçen binanın tasarımı Haldun Sunal ve Arif Nafiz Aköz tarafından 1994 yılında yapıldı. Şehrin merkezindeki konumu düşünüldüğünde binanın yapılış amacı, işlevi, renk uyumu ve kent silüeti konularında eleştiriler yapılmaktadır. Yerel hafızada yer edinen binanın belirgin konum ve biçemi nedeniyle adres tariflerinde merkezi bir nokta teşkil ettiği belirtilmektedir. Yapının modern mimari örneği olduğu ve durumunun modernize edilebileceği yönünde görüşler bulunmaktayken kent tanıtımı için kullanılabileceği de öne sürülmektedir. Yapının "Dünyanın en saçma binası" olarak anılmasının Türkiye'de yaygın hale gelmesi ise ağırlıkla 2013 sonrasındaki yerel haberlerin sonraki dönemlerde ulusal mecralara yansımasıyla olmuştur. Binanın bu adla anılır hâle gelmesi çoğu kent sakininin tepkisine neden olmaktadır. Bu durum kimi zaman yerel yönetimin gündemine gelmektedir.

Yapı 2011'de 28 milyon Türk lirasına satılmak istendi ama alıcı çıkmadı. Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı da yapının inşa edildiği dönemde endişelerin dile getirilip karşı çıkanların olduğunu belirterek mevcut durumu şehir planlamasının kötü bir örneği olarak yorumladı.