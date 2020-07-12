Ilgın kaymakamı görevinden alındı

Konya'nın Ilgın ilçesi kaymakamının Konya Valiliği emrine alındığı açıklandı.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Türkiye Kömür İşletmelerinin ruhsatlandırdığı alandaki çalışmalara engel olan Ilgın ilçesi Çavuşçugöl Mahallesi'nin bir kısım sakinleri, 11 Temmuz 2020 sabahı tedbir alan kolluk kuvvetlerine mukavemet göstererek iki kolluk personelini yaralamıştır. 11 Temmuz 2020 günü öğleden sonra Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu mahalle sakinleri ile toplantı yapmış, toplantı esnasında mahalle sakinlerinden bazıları topluluğu galeyana getirerek devlet temsilcisine gösterilmemesi gereken tavır ve sözler sarf etmişlerdir. Bu tahrikler karşısında istenmeyen bir söz Kaymakam Kadiroğlu tarafından sarf edilmiştir. Toplulukta kolluk kuvvetlerine mukavemet eden, Kaymakam Kadiroğlu'na karşı tahrikte bulunan ve hakaret edenlerle ilgili gerekli işlemler başlatılmıştır. İstenmeyen bu hadiseden sonra Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Konya Valiliği emrine alınmıştır. Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ise geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA