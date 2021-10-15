İlginç iş ilanı: Bu diziye izleyene 63 Bin TL verilecek!

Sosyal medya gündemine son günlerde ilginç bir iş ilanı damga vurdu. İngiltere'de bulunan bir firma, kült dizi haline gelen ve yaptığı çıkarımlarla neredeyse gelecekte yaşanacak olayları gözler önüne seren, The Simpsons çizgi dizisini izleyecek bir kişi arıyor. Diziyi izleyen kişiye yaklaşık 63 bin TL değerinde maaş vereceği açıklanan iş ilanı, ilgililerin oldukça dikkatini çekti.

SEKİZ HAFTA İÇİNDE İSTENİYOR

Oldukça popüler olan The Simpson çizgi dizisinde yer verilen olaylar karşısında izleyicilerin "geleceği biliyor" yorumları yapılması firmayı harekete geçirdi. İddia edilen olguları incelemek isteyen firma, 8 hafta içerisinde bahsi geçen diziyi baştan sona izleyecek ve analizini yapabilecek kişiyi arıyor. The Simpson dizisini istenen sürede izleyip analiz yapan kişiye 63 bin TL verileceği de açıklandı.

Bölüm başına 6.80 sterlin kazanacak kişiye firma, diziyi rahat ve sorunsuz izleyebilmesi için internet ve abonelik desteği sağlayacağını ve her hafta bir kutu donut hediye edeceğini bildirdi.

The Simpsons'ın 'doğru çıkan' tahminleri son zamanlarda en çok konuşulan konular arasında yerini almıştı. Örneğin; İkiz kulelerin yıkılışı, 2013 Avrupa at eti skandalı, Donald Trump’ın Amerikan Başkanı seçilmesi, Koronavirüs salgını ve İngiltere’deki yakıt krizi gibi gündem olan birçok olayı önceden tahmin edip, televizyonlarda yayınlayan çizgi diziye inanılmaz bir ilgi var.