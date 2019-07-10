Ilgın’da Sıfır Atık Projesi tanıtıldı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Sıfır Atık Projesinin tanıtımı yapıldı.

Fahrettin Altay Paşa Parkında düzenlenen programda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi kapsamında Sıfır Atık Projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Çocuklara yönelik programda, yarışmalar yapılarak çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da programa katılarak çocuklara hediyeler verdi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına proje için teşekkür etti.

Kaynak: İHA