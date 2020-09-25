İlhan Çabukol yaptığı başarılı çalışmaların ardından Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın basın danışmanı oldu.

Ahmet Misbah Demircan'ın Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevindeki son 5 yılından itibaren basın danışmanlığını yapan İlhan Çabukol, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Sosyal Medya Danışmanlığı görevinin ardından artık Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın basın danışmanlığını üstlenecek..

İLHAN ÇABUKOL KİMDİR?

İlhan Çabukol, 1971 yılında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya geldi.

İlhan Çabukol, Boğaziçi Gündem ve Şebin Gündem Gazetelerinin kurucularındandır.

Çabukol, memleketi Şebinkarahisar’daki gazetelerde muhabirlik ve sorumlu müdürlük görevinde bulundu.

2014 yılında Beyoğlu Belediyesi Basın Danışmanı olarak göreve başlayan Çabukol’un Ahmet Misbah Demircan ile uyumu dikkatlerden kaçmadı. İlhan Çabukol döneminde Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan en çok haber olan belediye başkanı kategorisinde birinci sıraya yerleşti.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra kısa bir süre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ekibinde yer alan çabukol, bir süre de Kültür Turizm Bakanlığında çalıştı.

Çabukol, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi’nde tamamladı.

İlhan Çabukol, Tuzla Belediyesi Basın Danışmanlığı görevine getirildi.