İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanı adaylığını açıkladı

CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısıyla 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan 37. Olağan Genel Kurultay'da Genel Başkanı adayı olduğunu açıkladı.

Cihaner, kurultay'ın pandemi koşullarında düzenlenmesinin yanlış olduğunu belirterek," Bu kurultay iktidar dinamizmini partimize taşıyamaz. Lütfen bütün delegeler bu kurultaya katılsın. Kurultayımız geçmişe dönmek için değil, geleceği kurmak için, adalet için, gelecek için bir CHP'ye ihtiyaç var." dedi.

"PARTİMİZİN ÇAĞDAŞ SOL SİYASETLE BAŞARIYA ULAŞACAĞINA İNANIYORUZ"

"Bugün CHP'nin en güçlü organı Parti Meclisi olmalıdır." diyen Cihaner,"Başta ön seçim olmak üzere parti içi demokrasinin daha fazla işletildiği bir parti yapısına ihtiyacımız var. Bizler partimizin çağdaş sol bir siyasetle başarıya ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"CHP GENEL BAŞKANI DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK KONUMA SAHİPTİR"

İllhan Cihaner şunları kaydetti:

"Bu amaçları gerçekleştirmek için CHP Genel Başkanlığı'na aday olduk. CHP Genel Başkanı dünyayı değiştirecek konuma sahiptir. CHP Genel Başkanı önce partiyi, sonra ülkeyi, sonra da dünyayı değiştirebilecek güçtedir. İhtiyacımız olan şey cesaret, cesaret, cesaret..."

CHP GENEL BAŞKANLIĞI İÇİN KİMLER ADAY?

CHP Genel Başkanlığı için 37. Genel Kurutay'da Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve İlhan Cihaner adaylığını açıkladı.

CHP Kurultayı ne zaman? Nerede? CHP Kurultayında kimler aday?

İlhan Cihaner kimdir? Nereli? Kaç yaşında?