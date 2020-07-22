İlhan Cihaner kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

CHP, 2023 yerel seçimleri öncesi 37'inci Olağan Genel Kurultay, 25-26 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Odeon'da gerçekleştirilecek. Kongre öncesi de Genel Başkanlık için adaylar belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 26. Dönem Mersin Millletvekili Aytuğ Atıcı'nın ardından Parti Meclis Üyesi İlhan Cihaner'in de genel başkanlık için aday olacağı belirtildi. Bu kapsamda İlhan Cihaner'in hayatı merak edilen konular arasına girdi. Peki İlhan Cihaner kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

İLHAN CİHANER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİDİR?

23 Şubat 1968 yılında Kars'ta doğan İlhan Cihaner, ilköğretimini Kars'ta, orta öğretimi Ankara'da tamamladı. Cihaner, 52 yaşındadır. Hukukçu ve Cumhuriyet Savcısı olan İlhan Cihaner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Reyhanlı, İdil, Çamlıdere'de Cumhuriyet Savcısı olarak görev aldı. Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan'da ise Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulundu.Öte yandan Adana Cumhuriyet Savcısı olarak da görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016 yıllarında oluşturulan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçilen Cihaner, evli ve 1 çocuk babasıdır.

CHP KURULTAYI NE ZAMAN?

CHP'nin Kurultayı 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

CHP KURULTAYI NEREDE?

CHP'nin 37. Olağan Kurultay'ı koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez kapalı bir mekanda yapılmayacak. Kongre Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbirlerle Ankara'da bulunan yarı açık Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.