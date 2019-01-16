İlhan Palut: “İkinci maça umutlarımızı taşıyacak skorla buradan ayrıldık”

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, tur için ikinci maça umutlarını taşıyacak bir skorla sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda mücadele ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Son 16 Turu'nda Başakşehir deplasmanında ilk maçın zor olacağını biliyorduk. Kompakt bir takım. Mücadele ile karşılık verdik. Sahada birlikte durduk. Dönem dönem iyi işler yaptık. İkinci maça umutlarımızı taşıyacak bir skorla buradan ayrıldık. İkinci maçta elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA