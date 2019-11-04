Göztepe teknik direktörü kim 2019 | İlhan Palut kimdir? | İlhan Palut Göztepe

İlhan Palut hakkında çıkan spor haberlerinin ardından "İlhan Palut kimdir?" sorusunun cevabına ulaşmak isteyen birçok kişi arama motorları üzerinden araştırma yapmaya başladı. İlhan Palut'a ilişkin çıkan haberlerin ardından deneyimli teknik direktör merak konusu oldu. Peki İlhan Palut kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

İLHAN PALUT KİMDİR?

İlhan Palut, 12 Kasım 1976 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 1997 yılında Hatayspor'da başlayan İlhan Palut, 2004'de ara transfer döneminde Adana Demirspor'a transfer oldu.

2006 yılında tekrar memleketinin takımı Hatayspor'a dönen İlhan Palut, 2007'de Çorumspor'a transfer oldu. Oyuncu olarak aktif futbol kariyerini ise 2009'da tekrar transfer olduğu Hatayspor'da sonlandırdı.

Oyunculuktan sonra Kırıkhanspor'da antrenör olarak görev alan İlhan Palut, 2012'de Hatayspor'un alt yapısında antrenör oldu.

Bir dönem Ümraniyespor'da da antrenör olarak görev alan Palut, Hatayspor'da 2016'da sportif direktör, 1 Şubat 2017'den itibaren ise teknik direktör olarak görev yapmaya başlamıştı.

İlhan Palut, Göztepe ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.