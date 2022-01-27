İlhan Şen de Serkay Tütüncü de değil! Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk aşkı kendisinden 10 yaş küçük Sarp Şardan'da buldu!
İlhan Şen de Serkay Tütüncü de değil! Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk aşkı kendisinden 10 yaş küçük Sarp Şardan'da buldu!
Adı sürekli Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen'le anılmasının ardından yakın arkadaşı Serkay Tütüncü ile de aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu Burcu Özberk'in gönlünü kendisinden 10 yaş küçük Sarp Şardan'a kaptırdığı iddia edildi.