İlhan Şen de Serkay Tütüncü de değil! Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk aşkı kendisinden 10 yaş küçük Sarp Şardan'da buldu! Adı sürekli Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen'le anılmasının ardından yakın arkadaşı Serkay Tütüncü ile de aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu Burcu Özberk'in gönlünü kendisinden 10 yaş küçük Sarp Şardan'a kaptırdığı iddia edildi.

1 7 FOX TV ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Özberk özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine konu olan isimler arasında.