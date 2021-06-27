İlhan Şeşen isyan etti: "Çok zor durumdayım, dayanacak gücüm kalmadı"

Müzik dünyasının önde gelen sanatçılarından olan İlhan Şeşen, pandemi sürecine dair açıklamalarda bulundu. Şeşen konuşmalarında süreçten her müzik çalışanı gibi olumsuz etkilendiği ifade ederek, yaşadığı sıkıntılı günleri anlattı.

"BÖYLE GİDERSE SOKAK ÇALGICILIĞINA BAŞLAYACAĞIM"

İlhan Şeşen daha fazla dayanacak gücü kalmadığını ifade ederek, böyle giderse sokak çalgıcılığına başlayacağını söyledi. Müzik yasağı konusunu değerlendiren sanatçı, "00.00’a kadar müzik var ve sonrasında yok." diyerek tepkisini dile getirdi. Sanatçı müzik yasağının ekonomik anlamda sorunların devamına neden olduğunu vurguladı.

"KORKUNÇ BİR GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ VAR"

Müziğin hakkı ile yapılamadığını söyleyen Şeşen "Meseleye objektif bakınca işin başka yönleri de var. Mesela yolda yürüyemiyorsunuz çünkü her mekan kendi müziğini sonuna kadar açmış, büyük bir kakofoni halindeler, korkunç bir gürültü kirliliği var. Müzikten başka her şeye benziyor. Müzik değil resmen gürültü." dedi.

Alınan son kararlarla birlikte müzik kirliliğinin önüne geçilme umudu doğduğunu söyleyen Şeşen sözlerine şu şekilde devam etti: "Mesela ben Bodrum’a gittiğimde her yerden ayrı bir müzik sesi gelmesinden şikayetçiydim. Saçma sapan müzikler ve volümü açık! Alınan karar bir musibettir ama bir musibet bin nasihatten iyidir. Belki bu karar her iki tarafa da nasihat olur da müzikteki bu kirliliği en aza indirirler."

"EV GEÇİNDİRMEK ZORUNDAYIM"

Sürecin kendi için çok ağır geçtiğini ifade eden sanatçı, maddi durumu hakkında konuştu. Zorlu süreci değerlendiren Şeşen, "Vallahi çok ağır geçti. Ben yine az çok geçmişte para kazanan bir adam olarak onu yedim. Ama şimdi çok zor durumdayım. Bu durum üç-dört ay daha sürerse belki intihar etmem ama sokakta çalgıcılığına başlayacağım. Mecburum buna! Evet! Açlıktan ölelim mi? Konserler, festivaller yok; müzik yapılan hiçbir mekan açılmazsa ne yapacağım? Benim yapabildiğim bir tek müzik var, dolayısıyla çıkacağım sokağa ve çalgıcılık yapacağım."

"Benim öyle komplekslerim yoktur. Ev geçindirmek zorundayım. Sokak çalgıcılığı müzisyenliğin son mertebesidir. Hırsızlık, arsızlık yapmıyoruz, müzik yapıyoruz. Sokak çalgıcılığı çok şerefli bir mertebe. Hiç yüksünmüyorum. Sağlığım elverirse sokağa ineceğim çalmaya."