İlia Beriashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlia Beriashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlia Beriashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlia Beriashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlia Beriashvili 9 Temmuz 1998 tarihinde Telavi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ილია ბერიაშილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlia Beriashvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlia Beriashvili'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İlia Beriashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlia Beriashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlia Beriashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlia Beriashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Alazani

1 Ocak 2017 yılında FC Telavi

1 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

5 Temmuz 2022 yılında FC Telavi

26 Ocak 2023 yılında Mezőkövesd

İlia Beriashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlia Beriashvili şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlia Beriashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Kakheti Telavi (-2014)

Gürcistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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