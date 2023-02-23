İlian Kostov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlian Kostov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlian Kostov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlian Kostov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlian Kostov 27 Şubat 2005 tarihinde Sandanski şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Илиан Илиев Костов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlian Kostov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlian Kostov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlian Kostov'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İlian Kostov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlian Kostov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlian Kostov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlian Kostov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Pirin

İlian Kostov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlian Kostov şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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