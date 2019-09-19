İliç’te eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı Kaymakam Hicabi Aytemür başkanlığında yapıldı.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İliç ilçesinde Kaymakam Hicabi Aytemür'ün başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Öğrenci, öğretmen ve veliler arasında kurulacak olan köprünün detaylarının konuşulduğu toplantıda kurulacak iş birliğinin sağlıklı olmasına değinildi. 2019-2020 eğitim öğretim yılının daha da verimli geçeceğini belirten Kaymakam Aytemür, "Okul toplumumuzun gelişme çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıracak yegâne mekanizma olmasının yanında insan hayatında aileden sonra en önemli eğitim yuvasıdır. Kuşkusuz eğitim; üzerinde titizlikle durulması ve her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken, kararlılık ve süreklilik isteyen bir süreçtir. Bu süreçte eğitimin kalitesini yükseltmek başarılı öğrenciler yetiştirmek için öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninin kurulması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Mutlu, mahalle muhtarları, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: İHA