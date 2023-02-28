İlie Botnari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlie Botnari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlie Botnari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlie Botnari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlie Botnari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlie Botnari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlie Botnari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlie Botnari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlie Botnari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlie Botnari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlie Botnari 25 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur.  Moldova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlie Botnari Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İlie Botnari'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlie Botnari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilyuuxa.11/

İlie Botnari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlie Botnari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

İlie Botnari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlie Botnari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dacia Buiucani

İlie Botnari kimdir

İlie Botnari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlie Botnari şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

İlie Botnari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İlie Botnari nereli

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