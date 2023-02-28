İlie Damascan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlie Damascan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlie Damascan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlie Damascan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlie Damascan 12 Ekim 1995 tarihinde Soroca şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ilie Damaşcan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlie Damascan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. İlie Damascan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İlie Damascan'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlie Damascan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/damashkan/

İlie Damascan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlie Damascan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlie Damascan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlie Damascan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Zimbru Chisinau

21 Şubat 2019 yılında Banants

1 Ağustos 2019 yılında FC Petrocub

16 Eylül 2020 yılında AFC Turris

15 Ocak 2021 yılında FC Farul 1920

2 Eylül 2021 yılında Sfintul Gheor.

24 Ağustos 2022 yılında Zimbru Chisinau

İlie Damascan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlie Damascan şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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