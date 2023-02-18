İlija Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlija Babic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlija Babic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlija Babic 3 Ağu 2002 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Илија Бабић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlija Babic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. İlija Babic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlija Babic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlija Babic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlija Babic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlija Babic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlija Babic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vojvodina U15

17 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U19

20 Temmuz 2020 yılında Graficar

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2022 yılında Mladost GAT

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

İlija Babic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlija Babic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

İlija Babic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 19 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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