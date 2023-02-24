İlija Bagaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Bagaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlija Bagaric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlija Bagaric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlija Bagaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Bagaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlija Bagaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Bagaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlija Bagaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlija Bagaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlija Bagaric 2 Temmuz 1999 tarihinde Tomislavgrad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ilija Bagarić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlija Bagaric Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İlija Bagaric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlija Bagaric'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

İlija Bagaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlija Bagaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

İlija Bagaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlija Bagaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2014 yılında RNK Split U17

31 Ağustos 2016 yılında Din. Zagreb U19

17 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb II

12 Ağustos 2020 yılında NK Rudes

19 Ekim 2020 yılında Karlovac 1919

8 Şubat 2022 yılında NK Dugopolje

4 Temmuz 2022 yılında Siroki Brijeg

İlija Bagaric kimdir

İlija Bagaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlija Bagaric şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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İlija Bagaric nereli

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