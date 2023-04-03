İlija Cutovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Cutovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlija Cutovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İlija Cutovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İlija Cutovic 2 Ekim 2005 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İlija Cutovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlija Cutovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlija Cutovic'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İlija Cutovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İlija Cutovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina U17
1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina U19
İlija Cutovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İlija Cutovic şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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