İlija Danilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Danilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlija Danilovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlija Danilovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlija Danilovic 18 Haziran 1997 tarihinde Mrkonjić Grad şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ilija Danilović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlija Danilovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlija Danilovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlija Danilovic'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlija Danilovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlija Danilovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlija Danilovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlija Danilovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2014 yılında B. Banja Luka

26 Temmuz 2015 yılında Mrkonjic

12 Temmuz 2016 yılında NK Jajce

1 Şubat 2017 yılında B. Banja Luka

1 Şubat 2018 yılında Zvijezda 09

1 Temmuz 2018 yılında NK Jajce

1 Temmuz 2020 yılında Rudar Prijedor

29 Temmuz 2022 yılında Mrkonjic

İlija Danilovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlija Danilovic şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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