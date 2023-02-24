İlija Martinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Martinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlija Martinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlija Martinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlija Martinovic 31 Ocak 1994 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlija Martinovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miami stars Football Asociated yapmaktadır. İlija Martinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlija Martinovic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İlija Martinovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/idzoo6/

İlija Martinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlija Martinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlija Martinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlija Martinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Aluminij

1 Ağustos 2020 yılında NK Maribor

13 Ocak 2022 yılında Chornomorets

31 Mart 2022 yılında FK Decic Tuzi

30 Haziran 2022 yılında Chornomorets

21 Temmuz 2022 yılında Pakhtakor

5 Ocak 2023 yılında FK Sarajevo

İlija Martinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlija Martinovic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

İlija Martinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 23 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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