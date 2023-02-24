İlija Masic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Masic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlija Masic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlija Masic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlija Masic 8 Nisan 1999 tarihinde Tomislavgrad şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ilija Mašić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlija Masic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlija Masic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İlija Masic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlija Masic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlija Masic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İlija Masic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlija Masic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında S. Brijeg U19

1 Temmuz 2018 yılında Siroki Brijeg

20 Ağustos 2018 yılında NK Neretvanac

10 Haziran 2019 yılında Siroki Brijeg

7 Şubat 2020 yılında Croat. Zmijavci

28 Temmuz 2020 yılında Siroki Brijeg

İlija Masic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlija Masic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.