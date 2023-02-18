İlija Miodragovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Miodragovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlija Miodragovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlija Miodragovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlija Miodragovic 20 Mayıs 2003 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Илија Миодраговић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlija Miodragovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDA DOO yapmaktadır. İlija Miodragovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İlija Miodragovic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlija Miodragovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlija Miodragovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlija Miodragovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlija Miodragovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Spartak U19

1 Temmuz 2021 yılında Spartak

18 Ağu 2022 yılında Radnicki Srem

30 Haziran 2023 yılında Spartak

İlija Miodragovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlija Miodragovic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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