İlija Radunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Radunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlija Radunovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlija Radunovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlija Radunovic 1 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Илија Радуновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlija Radunovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlija Radunovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İlija Radunovic'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlija Radunovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlija Radunovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlija Radunovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlija Radunovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Jedinstvo

1 Temmuz 2016 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2017 yılında Mladost Ljes

31 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Mladost Ljes

10 Temmuz 2019 yılında FK Jezero

1 Temmuz 2021 yılında FK Iskra

14 Ocak 2022 yılında FK Jezero

İlija Radunovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlija Radunovic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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