İlija Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlija Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlija Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlija Stojanovic 8 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlija Stojanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlija Stojanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlija Stojanovic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlija Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlija Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlija Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlija Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2011 yılında Partizan U17

15 Ağu 2017 yılında Internacional

8 Ağu 2018 yılında FK Radan Lebane

30 Temmuz 2019 yılında Jagodina

31 Temmuz 2021 yılında FK Timocanin

1 Temmuz 2022 yılında Trayal

İlija Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlija Stojanovic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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