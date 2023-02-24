İlija Tu%C4%8Devi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Tu%C4%8Devi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlija Tu%C4%8Devi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlija Tu%C4%8Devi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlija Tu%C4%8Devi 18 Ekim 1995 tarihinde Radanovići şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlija Tu%C4%8Devi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İlija Tu%C4%8Devi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlija Tu%C4%8Devi'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlija Tu%C4%8Devi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlija Tu%C4%8Devi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İlija Tu%C4%8Devi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlija Tu%C4%8Devi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında OFK Grbalj

1 Temmuz 2017 yılında B. Podgorica

29 Temmuz 2019 yılında Armavir

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

16 Kasım 2020 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2021 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Niksic

İlija Tu%C4%8Devi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlija Tu%C4%8Devi şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlija Tu%C4%8Devi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OFK Grbalj (-2012)

Karadağ U21 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.