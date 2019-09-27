İlik nakli bekleyen baba- kız için bağış kampanyası

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ilik nakli bekleyen Yılmaz Çelen (42) ve kızı Ebru (18) için Türk Kızılayı ile birlikte kök hücre bağışı kampanyası başlattı.

Bozdoğan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebru Çelen, 2 yıl önce ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Çelen, buradaki ilk müdahalenin ardından önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ailesinin 4 çocuğundan Ebru Çelen'e, burada kan kanseri teşhisi koyulup, tedavisine başlandı. 18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Çelen, ailesinin de verdiği moralle kanseri yendi. Ebru Çelen, 6 ay önce babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Sağlığına kavuşmasından 6 gün sonra babası Yılmaz Çelen'e teşhis koyulmasıyla yıkılan Ebru Çelen'in hastalığı da 2 ay sonra tekrarladı. Baba- kız, şimdi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlığına kavuşmak için ilik nakli olmayı bekliyor.

KIZILAY'A AİT TIR ATATÜRK KENT MEYDANI'NDA

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, ziyaret ettiği Yılmaz Çelen ve kızı Ebru Çelen için Türk Kızılayı ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Meydanda 30 Eylül Pazartesi gününe kadar bekletilecek TIR'da, donör olmak ve kan bağışlamak isteyenlere hizmet verilecek. Herkesi desteğe çağıran Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyesi olarak ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerimizle beraber kampanyamızı başlattık. Tüm Aydın halkına, Türkiye ve dünyaya sesleniyorum. Lütfen hayat verin, kampanyaya destek verin. Ben inanıyorum, mutlaka donör bulunacak. Kampanyaya büyük bir ilgi var, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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DHA