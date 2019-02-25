İlim Hikmet Vakfı Aile Sempozyumu Düzenleyecek

İlim Hikmet Vakfı tarafından organize edilen Aile Sempozyumu, 2 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da Melikgazi Belediyesi Konferans salonunda iki oturum şeklinde yapılacak.

Melikgazi Belediyesi, Kayseri İl Müftülüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün de paydaş olarak katkı sağlayacağı Aile Sempozyumu'nun ana teması, "Aile Modelleri" ve "Nuh'un Gemisi Aile" konuları olacak.

2 Mart Cumartesi saat 10'da başlayacak olan birinci oturumda Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir'in açılış konuşmasından sonra, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Ertugay'ın moderatörlüğünde, Yahudilik, Hristiyanlık ve Uzak Doğu Dinlerinde Aile konusunu Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ramazan Adıbelli, Klasik Fıkıh'ta Aile konusunu da Prof. Dr. H. Yunus Apaydın sunacaklar.

Aynı gün saat 13'de başlayacak ikinci oturumun moderatörlüğünü de Dr. Osman Utkan yapacak. Bu oturumda, Yazar Yıldız Ramazanoğlu "Modern Seküler Aile - Geleneksel Aile Kıyaslamasında Kadın Erkek İlişkileri" konusunda, Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Gültekin de "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Türkiye'de Aile Politikaları" konusunda bildirilerini sunacaklar.

Kaynak: İHA