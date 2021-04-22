İlim isminin anlamı nedir, İlim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İlim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İlim ismi ne demek, İlim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İlim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İlim İsminin anlamı nedir? TDK İlim anlamı:

İlim ismi Türk Dil Kurumu'nda bilim, ayrıntı, özellik, nitelik anlamlarında bulunmaktadır.

İlim İsmi Kuranda geçiyor mu?

İlim ismi Kuran'ı Kerim'de yer almamaktadır.

İlim isminin kökeni:

İlim ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de İlim ismini 351 kişi kullanmaktadır.

İlim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

İlim isminin rengi:

Beyaz

İlim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

İlim isminin Harf Analizi Nedir ?

İlim ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İlim isminin Numerolojisi Kaçtır?

İlim ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

L : 15

İ : 12

M : 16

= 55 – İlim İsminin Numeroloji Toplamı 55’dir.

İlim ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İlim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İlim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İ: 9 L: 3 İ: 9 M: 4 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

İlim isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!