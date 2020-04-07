İlim Yayma Cemiyeti, Pendik'teki yurdunu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu personeline tahsis etti

İSTANBUL (AA) - İlim Yayma Cemiyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Pendik Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu personeline tahsis etti.

Pendik İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Fikri Ilgar, yaptığı yazılı açıklamada, köklü tarihi geçmişi ile Türkiye'ye çok sayıda eğitim yuvası kazandıran cemiyetin içerisinde bulunulan bu zor zamanda devletin ve milletin emrinde olduğunu belirtti.

Genel merkez tarafından 125 yatak kapasiteli Pendik Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun Maltepe Ceza İnfaz Kurumu personeline tahsis edildiği bilgisini veren Ilgar, şunları kaydetti:

"Evlerinden testleri yapılıp yurdumuza gelen 125 personel 14 gün karantinada kalıp görevlerine gidecekler. Onlar gidince yeni bir grup daha gelecek ve onlar da 14 gün karantina altında kalacak.

Pendik Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdumuzu da sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunmak için genel merkezimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimizden aldığımız desteği bu vesile ile bir kez daha milletimizin hizmetine sunuyoruz."

Ilgar, İlim Yayma Cemiyeti olarak Türkiye genelindeki tüm öğrenci yurtları, devletin hizmetine açtıklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin dört bir yanındaki yurtlarımızla devletimizin, milletimizin hizmetindeyiz. Salgın döneminde fedakarca görevlerini sürdüren emniyetinden sağlığına, adli personeline kadar tümü için ne yapsak az. Allah, onlardan ve cemiyetimize maddi-manevi katkıda bulunan herkesten razı olsun. İnşallah milletçe sergilediğimiz bu dayanışma ile zor günleri hep birlikte geride bırakacağız."

Kaynak: AA