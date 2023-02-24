İlion Lika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlion Lika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlion Lika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlion Lika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlion Lika 17 Mayıs 1980 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlion Lika Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlion Lika, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. İlion Lika'nin KF Tirana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlion Lika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlion Lika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlion Lika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlion Lika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2007 yılında KF Elbasani

1 Ocak 2008 yılında Terek Grozny

1 Ocak 2010 yılında KF Vllaznia

1 Şubat 2010 yılında KS Kastrioti

1 Temmuz 2010 yılında KF Tirana

31 Ağustos 2013 yılında KS Kastrioti

13 Ocak 2014 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2014 yılında Flamurtari FC

1 Temmuz 2016 yılında KF Tirana

İlion Lika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlion Lika şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

İlion Lika Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ocak 2002 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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