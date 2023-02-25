İlir Allmuca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlir Allmuca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlir Allmuca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlir Allmuca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlir Allmuca 8 Eylül 1996 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlir Allmuca Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMASolution yapmaktadır. İlir Allmuca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İlir Allmuca'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlir Allmuca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlir Allmuca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlir Allmuca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlir Allmuca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK Dinamo

11 Eylül 2019 yılında KF Egnatia

30 Ağustos 2022 yılında FK Dinamo

İlir Allmuca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlir Allmuca şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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