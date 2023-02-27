İlir Avdyli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlir Avdyli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlir Avdyli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlir Avdyli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlir Avdyli 20 Mayıs 1990 tarihinde Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlir Avdyli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlir Avdyli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İlir Avdyli'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

İlir Avdyli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlir Avdyli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlir Avdyli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlir Avdyli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KF Hajvalia

28 Ocak 2016 yılında KF Tirana

12 Temmuz 2016 yılında FC Llapi

16 Haziran 2017 yılında Shkendija

4 Ocak 2018 yılında FC Kamza

1 Temmuz 2019 yılında FK Kukësi

4 Ağustos 2020 yılında KF Feronikeli

1 Temmuz 2021 yılında FC Llapi

İlir Avdyli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlir Avdyli şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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