İlir Blakcori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlir Blakcori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlir Blakcori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlir Blakcori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlir Blakcori 1 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlir Blakcori Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlir Blakcori, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İlir Blakcori'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlir Blakcori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlir Blakcori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlir Blakcori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlir Blakcori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2016 yılında SC Gjilani

1 Temmuz 2017 yılında FC Llapi

1 Temmuz 2019 yılında FC Drita

İlir Blakcori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlir Blakcori şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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