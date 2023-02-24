İlir Camaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlir Camaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlir Camaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlir Camaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlir Camaj 24 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlir Camaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. İlir Camaj, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlir Camaj'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

İlir Camaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlir Camaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlir Camaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlir Camaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2017 yılında FK Jezero

1 Ağustos 2017 yılında FK Decic Tuzi

23 Ocak 2022 yılında Dhofar Club

1 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

22 Ocak 2023 yılında FK Decic Tuzi

İlir Camaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlir Camaj şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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