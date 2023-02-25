İlir Dabjani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlir Dabjani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlir Dabjani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlir Dabjani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlir Dabjani 20 Ocak 2001 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlir Dabjani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İlir Dabjani'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlir Dabjani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlir Dabjani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlir Dabjani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlir Dabjani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KS Besa

İlir Dabjani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlir Dabjani şuan KS Besa takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlir Dabjani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KS Besa Kavajë (2013-2018)

Arnavutluk U19 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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