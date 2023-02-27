İlir Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlir Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlir Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlir Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlir Krasniqi 2 Nisan 2000 tarihinde Bocholt şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlir Krasniqi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Le Sports Agency yapmaktadır. İlir Krasniqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İlir Krasniqi'nin FC Llapi ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İlir Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlir Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlir Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlir Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Kek-U Kastriot

1 Ocak 2021 yılında FC Llapi

İlir Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlir Krasniqi şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

İlir Krasniqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U21 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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