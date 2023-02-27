İlir Mustafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlir Mustafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlir Mustafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlir Mustafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlir Mustafa 7 Ağustos 1996 tarihinde Prizren şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlir Mustafa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KA-Sportmanagement yapmaktadır. İlir Mustafa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İlir Mustafa'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlir Mustafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlir Mustafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlir Mustafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlir Mustafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KF Dukagjini

6 Ağustos 2020 yılında KF Liria

4 Eylül 2020 yılında A. Keçiörengücü

11 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

16 Ağustos 2021 yılında FC Malisheva

İlir Mustafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlir Mustafa şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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