İlir Syla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlir Syla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlir Syla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlir Syla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlir Syla 21 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlir Syla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına - tarihinde katılmıştır. İlir Syla'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlir Syla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlir Syla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlir Syla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlir Syla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlir Syla şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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