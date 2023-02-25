İlirian Dushaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlirian Dushaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlirian Dushaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlirian Dushaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlirian Dushaj 16 Temmuz 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlirian Dushaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İlirian Dushaj'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlirian Dushaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlirian Dushaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlirian Dushaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlirian Dushaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Partizani U19

13 Eylül 2019 yılında KF Elbasani

5 Eylül 2021 yılında Shkumbini Peqin

31 Ağustos 2022 yılında KF Luzi United

İlirian Dushaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlirian Dushaj şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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