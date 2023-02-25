İlirid Ademi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlirid Ademi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlirid Ademi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlirid Ademi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlirid Ademi 4 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlirid Ademi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B21 Sportmanagment yapmaktadır. İlirid Ademi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İlirid Ademi'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlirid Ademi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlirid Ademi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlirid Ademi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlirid Ademi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2018 yılında Makedonija

1 Temmuz 2019 yılında Renova

1 Temmuz 2020 yılında FC Shkupi

31 Temmuz 2021 yılında KF Laçi

6 Ocak 2022 yılında KF Egnatia

24 Ağustos 2022 yılında KF Erzeni

İlirid Ademi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlirid Ademi şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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