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  3. İlişki için anlaştı, dövülüp parası alındı (2)

İlişki için anlaştı, dövülüp parası alındı (2)

Antalya'da H.T.'yi "Bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın, seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz" diyerek bıçak sapıyla dövüp, içinde 480 lira bulunan cüzdanını gasp eden Ali Alagöz ve Babacan Durmaz ile H.T.'nin ilişki için anlaştığı Esme Tural, polisteki işlemlerinin...

İlişki için anlaştı, dövülüp parası alındı (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'da H.T.'yi "Bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın, seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz" diyerek bıçak sapıyla dövüp, içinde 480 lira bulunan cüzdanını gasp eden Ali Alagöz ve Babacan Durmaz ile H.T.'nin ilişki için anlaştığı Esme Tural, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, "yol kesmek suretiyle silahla birden kişi ile yağma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA




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