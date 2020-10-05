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  3. İlişki sırasında kondomunu yırtan kişiye tecavüzden 4 yıl hapis cezası!

İlişki sırasında kondomunu yırtan kişiye tecavüzden 4 yıl hapis cezası!

İngiltere'de bir çift cinsel ilişki sonrası mahkemelik oldu. 47 yaşındaki tren makinisti Andrew Lewis, ilişki sırasında gizlice kondomunu yırtınca tecavüzde yargılandı. Mahkeme Andrew Lewis'e kondomu ilişkiye girdiği kadından habersiz bir şekilde yırtıp delmesini tecavüz olarak değerlendirerek 4 yıl hapis cezası verdi.

İlişki sırasında kondomunu yırtan kişiye tecavüzden 4 yıl hapis cezası!

İngiltere'de partneriyle ilişki sırasında iken kasten kondomunu yırtan kişi, kadının şikayeti üzerine tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı.

47 yaşındaki tren makinisti Andrew Lewis, bir kadınla kondom kullanmak şartıyla ilişkiye girdi. İlişki sonrasında kadın, yatağın kenarında delici aletler görünce Andrew'in kullandığı kondomu çöpten çıkarıp kontrol etti. Kadın, kondomda Andrew'in kasten açtığı delikleri görünce Andrew hakkında davacı oldu.

MAHKEME 'TECAVÜZ' DEDİ

Mahkeme Andrew'in kondomu ilişkiye girdiği kadından habersiz bir şekilde yırtıp delmesini tecavüz olarak değerlendirip şahsa dört yıl hapis cezası verdi. Savcı Glyn Samuel, Andrew'in ifadesinde kadınla daha iyi bir yakınlık kurmak için kondomu kasten yırttığını itiraf ettiğini, bu eylemi planlı bir şekilde yaptığı için eylemin tecavüz olarak değerlendirdiğini söyledi.

İlişki sırasında kondomunu yırtan kişiye tecavüzden 4 yıl hapis cezası!

BERAATİNİ İSTEDİ

Andrew'in avukatı ise müvekkilinin partneri ile daha uzun süre yakın temas kurmak için kondomu kestiğini söyleyerek beraatini talep etti. Mahkeme ise Andrew'e dört yıl hapis cezası verdi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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