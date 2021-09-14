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  3. İlişki yaşamak amacıyla evine gittiği kişinin trans birey olduğunu öğrendi, bıçaklayarak öldürdü

İlişki yaşamak amacıyla evine gittiği kişinin trans birey olduğunu öğrendi, bıçaklayarak öldürdü

Trans birey Kadir Murat Sözübir İstanbul Fatih’te evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Sözübir'i 6 yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Abdürrahim E. bir müddet sonra ise emniyete teslim oldu. Trans birey olduğunu öğrenince verdiği 100 TL’yi geri almak isterken öldürdüğü itirafında bulundu.

İlişki yaşamak amacıyla evine gittiği kişinin trans birey olduğunu öğrendi, bıçaklayarak öldürdü

42 yaşındaki trans birey Kadir Murat Sözübir Zeyrek Mahallesi, Kadı Çeşmesi Sokak'taki apartmanın çatı katında tek başına yaşamaktaydı. 5 Eylül 2021 gecesi dairesinde bıçaklı saldırıya uğradı. 6 farklı yerinden bıçak darbesi alan Sözübir apartmandaki komşularından yardımda bulunmalarını istedi.

Acil servis ile götürüldüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatı alınan Sözübir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

BIÇAKLADIĞINI İTİRAF ETTİ

5 Eylül 2021 günü gecesi Kadir Murat Sözübir'i bıçakladığını itiraf eden Şüpheli Abdürrahim E., Tekirdağ'daki Çerkezköy Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. Cinayeti itiraf eden şahış suçta kullandığı bıçağı da teslim etti. Emniyet ifade ve işlemleri tamamlanan arkasından  Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Abdürrahim E., tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

İlişki yaşamak amacıyla evine gittiği kişinin trans birey olduğunu öğrendi, bıçaklayarak öldürdü

BIÇAKLANMA ŞAHSİ MÜDAFAAYDI

Abdürrahim E. İfadesinde daha önce telefonda 100 TL olarak anlaştıklarını, trans birey olduğunu öğrenince de vazgeçip parasını istediğini belirtti. Paraya vermek istemeyen Sözübir ile fiziksel tartışma yaşadıklarını ve o esnada cebindeki sustalı ile şahsı yaraladığı itirafında bulundu. Bıçaklama olayının tamamen şahsi müdafaa olduğunu da ifade etti. Şüpheli Abdürrahim E. sorgusunun ardından "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine nakledildi.

Bıçaklanarak öldürülen Kadir Murat Sözübir'in komşusu Refik Akyüncü, ölen komşusunun kimseye bir zararı olmayan, kendi başına yaşayan çok iyi biri insan olduğunu söyledi.

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