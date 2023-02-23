İliya Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliya Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İliya Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İliya Dimitrov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İliya Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliya Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İliya Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliya Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İliya Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İliya Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İliya Dimitrov 10 Temmuz 1996 tarihinde Dupnitsa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Илия Асенов Димитров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İliya Dimitrov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. İliya Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İliya Dimitrov'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İliya Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İliya Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

İliya Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İliya Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Levski Sofia

18 Ocak 2016 yılında Neftochimik

30 Haziran 2016 yılında Levski Sofia

29 Temmuz 2016 yılında Pirin

1 Ocak 2017 yılında Levski Sofia

23 Ocak 2017 yılında Lok. Sofia

30 Haziran 2018 yılında Levski Sofia

28 Şubat 2019 yılında Septemvri Sofia

30 Haziran 2019 yılında Levski Sofia

6 Ağustos 2019 yılında Vitosha

30 Haziran 2020 yılında Levski Sofia

4 Ağustos 2021 yılında Lok. Sofia

9 Şubat 2023 yılında Otelul Galati

İliya Dimitrov kimdir

İliya Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İliya Dimitrov şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Levski Sofia

İliya Dimitrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U17 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İliya Dimitrov nereli

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