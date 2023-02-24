İliya Nikolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliya Nikolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İliya Nikolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İliya Nikolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İliya Nikolov 14 Temmuz 1986 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Илия Николаев Николов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İliya Nikolov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İliya Nikolov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Eylül 2016 tarihinde katılmıştır. İliya Nikolov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İliya Nikolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İliya Nikolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İliya Nikolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İliya Nikolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2008 yılında Spartak Varna

1 Şubat 2009 yılında Svilengrad

1 Temmuz 2009 yılında Spartak Plovdiv

1 Temmuz 2010 yılında Botev Plovdiv

1 Ocak 2012 yılında Nesebar

1 Temmuz 2012 yılında Rakovski 2011

19 Şubat 2014 yılında Botev Plovdiv

30 Haziran 2014 yılında Rakovski 2011

15 Temmuz 2014 yılında Cherno More

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2016 yılında Maritsa

İliya Nikolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İliya Nikolov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

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